AUCLAIR, Rachel Doire



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 27 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Rachel Doire, épouse de feu monsieur Adélard Auclair, fille de feu monsieur David Doire et de feu dame Alphonsine Blais. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses filles: Johanne (Richard Routhier) et Danièle (Mario Couture); ses petits-fils: Alexandre, Gabriel et Dominique; ses frères et sœurs: feu Walter, feu Jeanne D'Arc (feu Lorenzo Tubis), feu Marcel (feu Jacqueline Deschesnes) feu Lucien (feu Marie-Paule Veilleux), feu Roger (feu Yvette Collard), feu Réal (Cécile Couture), Jacques (feu Jeannine Clavet), feu Gisèle (feu Raymond Boucher), feu Jean-Marie, Yvon (Johanne Émond) et feu Micheline (feu Charles Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auclair: Jean-Paul (feu Françoise Gagné), feu Roger (Denise Villeneuve), feu Thérèse (feu Osborn Thompson), Marie-Marthe (Paul-Eugène Marceau), Huguette (Donald Bizier), Gilles, feu Michel et Micheline (feu Yves Darveau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres des deux familles et ami(e)s. La famille tient à remercier tous ceux qui l'ont aimée et qui en ont pris soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél: 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.