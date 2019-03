CHABOT, Eliane Laplante



Au CHSLD Saint-Sylvestre, le 26 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Eliane Laplante, épouse de monsieur Léo Chabot. Elle demeurait à Saint-Patrice-de-Beaurivage et native de Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lale vendredi 8 mars de 19 h à 21 h 30, le samedi 9 mars de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jacinthe (René Houde), Louise (Gilbert Rhéaume), Serge (Nancy Langlois), Nancy (Gilbert Chabot), Pascale (René Gagné), Mélanie (Régis Breton); ses petits-enfants: Sabrina, Samuel, Marisol, Yannick, Cindy, Andréa, Laurence, Vanessa, Marc-André, Marie-Pier, Catherine, Dave, Claudia, Alex, Lory, Tommy, Jolyane; arrière-petits-enfants: Emrick, Eden, Olivia; ses frères et ses sœurs Laplante: Blandine (Boniface Champagne), Céline (feu Jean-Guy Chabot), Normand (Claudette Labbé) et Yolande (Raymond Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs Chabot: Jeanine (Raymond Chabot), feu Ubald (Raymonde Drouin), Raymond (Madeleine Morin), Murielle (Antoine Boutin), Walter (Rachel Létourneau), Claire, sœur Monique, Angèle (Denis Nadeau). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: Fondation du Parkinson, www.parkinsonquebec.ca. Tous les membres de la famille désirent adresser un remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Sylvestre pour leur grand dévouement et soins prodigués à madame Eliane Laplante. La direction des funérailles a été confiée à la