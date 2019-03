TRÉPANIER, Pierrette Sauvageau



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 27 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Pierrette Sauvageau, épouse de monsieur Jacques Trépanier, fille de feu monsieur Ernest Sauvageau et de feu madame Régina Doré. Elle demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 hMadame Sauvageau laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Josée (Luc), Dany (Élaine), Stéphane (Caroline); ses petits-enfants: Pierre-Olivier (Annie), Félix-Antoine (Lydiane), Pascale, Béatrice (Edouard), Jérôme, Corine, Anthony, Audréanne, Nathan; ses arrière-petit-fils: Kilian et Maverick; ses frères, beaux- frères et belles-soeurs: Léo (Rollande Gendron), Charles-Eugène, Carmen Gingras Sauvageau, Marcel Côté (Jeanne D'Arc Bédard), Linda Angers, Jacqueline Sauvageau Trépanier et Claire Bouffard Sauvageau; Juliette Barbeau Trépanier, Marie Paule Trépanier, Richard Trépanier (Micheline Hardy) et Aline Doré ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Compensez l'envoi de fleur par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org