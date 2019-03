DUARTE, Helder



À Lac-Beauport, le 21 février 2019 est décédé à son domicile, à l'âge de 56 ans et 4 mois, monsieur Helder Duarte, conjoint de madame France Gauthier, fils de madame Maria Helena Duarte et de feu monsieur Manuel Duarte.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe France, ses filles: Amélie et Emanuelle; sa mère Helena, sa sœur Nathalie (Marc), son neveu Félix, sa nièce Emmy, sa grand-mère Lucinda, sa marraine Alice, son parrain David, sa belle-mère mamie (Laurette), sa belle-sœur Lison (Serge), son beau-frère Yanick (Chantale), ses neveux Marc-Antoine, Louis- Thomas, sa douce famille portugaise et ses nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 8 mars 2019, de 13h à 16h et de 19h à 22h,, de 11h à 13h30 etVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.