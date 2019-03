NOLAN, James



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur James Nolan, fils de feu dame Eraine Poulin et de feu monsieur James Nolan Senior. Né à Québec, le 10 novembre 1938, Il y demeurait toujours. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Monsieur Nolan laisse dans le deuil ses enfants: Gordon (Marie-Noëlle Andrews), Karolyn (Paul Demers), Bob (Édith Dupuis) et leur mère Micheline Berthiaume; ses petits-enfants: Owen, Matthew, Shawn, Kristofer, Alexandre, David, Samuel; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Florence (Rodrigue Langevin), Mary (Gaston Tardif), Mike (Danielle Allard), Nancy (feu Claude Ouellet), Estelle, Gaby Gauthier (feu Gerry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Pat (feu Jacqueline Roy). La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus). Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de