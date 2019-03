CARON, Raymond



À son domicile, le 23 février 2019, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédé monsieur Raymond Caron. Il était le fils de feu madame Clarina Michel et de feu monsieur Albert Caron. Il demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à partir de 12 h 30. Il laisse dans le deuil ses frères, ses soeurs, ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Almanzor (Lucille Cloutier), feu Jean-Guy (Louise Morel),Micheline (feu Roger Guay) et Colette (feu René Gravel). Il laisse également dans le deuil son filleul Jocelyn Caron, ses neveux et nièces: André et Michel Caron, Johanne Caron, Mario Guylaine, Alain et Raynald Guay, Richard et Sylvie Gravel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec). G0A 1E0 www.fondationhsab.orgDes formulaires seront disponibles sur place.