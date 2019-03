BERGERON, Géraldine



C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Madame Géraldine Bergeron, survenu le 28 février 2019 à l’aube de ses 95 ans. Elle demeurait à Québec, autrefois à Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale vendredi 8 mars de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h00.L’inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Madame Bergeron laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Michel Daoust), Francine, Alonzo, feu Serge (Hélène Lemay) et Maryse; sa sœur: Marthe; ses petites-filles: Marie-Ève Daoust et Sandrine Richard; ses petits-enfants adoptifs, Chantal et Simon Déry. Elle laisse également dans le deuil: Liliane Tremblay (Jacques Demers) et Julie Tremblay; ainsi que leurs enfants: Sophie, Anne-Marie et Esther Labalette, Caroline et Richard Bélanger. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Aviva pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Institut universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ – Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la