GOBEIL, Ronald



Au CHUL, le 10 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Ronald Gobeil, fils de feu dame Simone Paré et de feu monsieur Henri Gobeil. Il était l'ami de madame Linda Hamel. Il demeurait à Québec.de 17 heures à 18 heures.Il était le frère de feu Lise, Ginette (André Bélanger), Francine et feu André. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa grande amie : Hugo (Mélissa Pelletier) et Jason (Karolann Boily), ainsi que les petits- enfants de sa grande amie : Zachary et Justin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.