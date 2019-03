LEMAY, André



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 février 2019, est décédé monsieur André Lemay, à l'âge de 64 ans et 10 mois. Il était le fils de défunts monsieur William Lemay et dame Irène Laliberté. Il était natif et fier résident de Sainte-Croix de Lotbinière. C'est dans l'espérance et la sérénité qu'il est allé rejoindre son frère Richard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à compter de 12 h jusqu'à 14 hL'inhumation des cendres se fera en toute intimité à une date ultérieure au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil son amie de cœur Marie-Thérèse Darveau et sa famille, ses frères et sœurs: Claude (Diane Matte Demétriade), Jean-Guy (Françoise Deblois), Fernande, o.s.u, Denis (Mireille Detournay), Claire, Bruno, Rita (Conrad Breton). Sont également affectés par son départ ses nièces et neveux: Diane, Annik, Guillaume, Luc, Martine, Dominique, Lise, Hélène, Daniel, Josée, Geneviève, et ses arrière-nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents, de nombreux ami(e)s et les bénévoles des mouvements paroissiaux. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour la qualité des soins prodigués. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à la Fondation québécoise du cancer (190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, G1K 5Y9), ou à un autre organisme de votre choix.