ARCAND, Kevin



" Ne pleurez pas mon départ, pour moi c'est le début d'une nouvelle vie "C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Kevin Arcand. Kevin est décédé tragiquement à Saint-Marc-des-Carrières, le 19 février 2019, à l'âge de 26 ans, il était le fils d'Isabelle Richard et d'Eric Arcand et le grand frère de Derek Arcand. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 12 h,Outre ses parents et son frère, Kevin laisse dans le deuil ses grands-parents: Thérèse Bergevin-Richard (feu René Richard), Pauline Godon et René Arcand; ses oncles et tantes: Sylvain Richard (Vicky Marois), Stéphan Arcand (Julie Ménard) et Mélanie Arcand; ses cousins et cousines: Alexandre Richard (Rosalie Gauthier), Vanessa et Julien Arcand, Charles Antoine et Marie Léna Dufour. Kevin laisse aussi dans le deuil de nombreux amis précieux dont Jhomary Corbeil et Laurence Matte-Germain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme L'Arc-en-ciel, 331 Rue Notre Dame, Donnacona (Québec) G3M 1H1 - 418-285-3847 - www.larcencielportneuf.org/