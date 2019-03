PELLERIN, Cécile Lord



"Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis." (Victor Hugo)Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 25 février 2019, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Cécile Lord, épouse de feu monsieur Gérard Pellerin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Réal Boutin), Victorin (Lily Blouin), Évangéline (Richard Béland), Violaine (Bernard Mercier), Firmin (Dominique Lavoie), France (Richard Aubin) et Bérangère (Jean Laroche); ses petits-enfants: Mélanie, feu Pascale, Dominic, Audrey, Jérôme, Kevin, Marie-Ève, Alexandra, Sabrina, Vanessa, Vicky, Nicolas et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Jesse, Jonathan, Charlie, Molly, Félix, Zakari et Emma-Rose; ses belles-soeurs: Rita Pellerin (feu Jean-Thomas Fortin) et Lucille Gamache (feu Émilio Pellerin). Elle laisse également dans le deuil son ex- belle-fille Guylaine Gosselin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD Champlain-Chanoine- Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.