CHOUINARD PELLETIER

Raymonde



À la Résidence Le Coulongeois de Québec, le 27 février 2019, à quelque jours de ses 85 ans, est décédé madame Raymonde Chouinard épouse de feu monsieur Denis A. Pelletier. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Janin (Johanne St-Pierre), Lyne (Claude Morin) et Régis (Nathalie Boissonneault); ses petits-enfants: Frédéric St-Pierre (Tanya Morrow), Audrey St-Pierre (Alain Chouinard) et leur père feu René St-Pierre; Alexandra Boissonneault Pelletier (Jean-Philippe Breton), Elizabeth Pelletier (Sébastien Asselin); ses arrière-petits-enfants: Rafaëlle St-Pierre, Anthony, Naïka et Etyen et Ely-Ane Chouinard, Daven, Jordan, Mayson et James Breton, Nathan et Jacob Asselin. Originaire de Sainte Perpétue de L'Islet, elle était la fille de feu dame Anne-Marie Gaudreault et de feu monsieur Adrien Chouinard; la sœur et la belle-sœur de: feu Yvette (feu Roger Lizotte), feu Yvan (feu Chantal Ouellet), Doris (feu Lauréat Anctil), Denis (Flore Pelletier), Denise (Jean-Marie Lord), Aline (feu Roger Cloutier), Louise (Yvon Miville), Céline (Yvon Beaulieu) et Chantal Chouinard (Gérald Leclerc); de la famille Pelletier: feu Olivine (feu Alphonse Gagnon), feu Rose-Ilda (feu Octave Leblanc), feu Rosario (feu Perpétue Lizotte; feu Rachel Vaillancourt), feu Léonard (feu Juliette Anctil), feu Simone (feu Patrick Lizotte), feu Aimé (feu Berthe Robichaud), feu Roger (feu Marie-Paule Lizotte), feu Roméo (feu Jeanne-Mance Bourgault), feu Laurette (feu Maurice Dubé). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et ami(e)s. Sa famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Résidence Le Coulongeois pour leur accompagnement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".