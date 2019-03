BOLDUC, Jean



À son domicile, le 1er mars 2019, à l'âge de 55 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean Bolduc, fils de monsieur Raymond Bolduc et feu de madame Yolande Drapeau. Il demeurait à Québec.Outre son père, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Sylvie (Gaétan Couture), Gaétan (Sonia Chrétien), Guylaine (Yves Simard), Denis, Chantale (François Gauthier); ses neveux, nièces: Jean-Vincent, Camille-Justine, Jonathan, Émilie, Marie-Pier, Michaël, Geneviève, Jacob, Myriam et leurs conjoints, conjointes ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, amis, et une très grande amie Claudette Morin.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du Cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons de messes.