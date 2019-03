DODDRIDGE, Gaétan



À L'Ange-Gardien, le 1 mars 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé subitement monsieur Gaétan Doddridge, fils de madame Gemma Lefrançois et de feu monsieur Gilles Doddridge. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille vous accueillera le vendredi 8 mars de 19h à 22h au centre commémoratifjour des funérailles, la famille vous accueillera directementà compter de 11h30.Les cendres seront déposées au columbarium Wilbrod-Robert. Monsieur Doddridge laisse dans le deuil sa mère madame Gemma Lefrançois; sa sœur Sylvie (Richard Bédard); son frère Serge (Linda Blanchet); ses neveux: Simon (Mélissa Cohen-Groulx) et Maxime (Kim Bolduc), Marc-André (Sabrina Deschenes) et Mathieu; sa grande copine Chantale Leclerc; ses oncles et tantes de la famille Doddridge: Colette (feu Jean-Paul Arseneault) et Madeleine, de la famille Lefrançois: Réjean (feu Ginette Doddridge), Omer (Ginette Toussaint), Diane (Normand Cassista), Louise, Noëlla (Alain Mathieu), Lina (Benoit Marceau) et Yvon (Martine Lassiseraye) ainsi que de nombreux cousins, cousines ami(e)s et collègues de travail. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca