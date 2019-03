PICARD, Germaine



À l'Hôtel-Dieu-de-Québec, le 27 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Germaine Picard, épouse de feu Alexandre Crépeault.où la famille recevra les condoléances à partir de 10 h. L'inhumation du corps se fera ultérieurement au cimetière paroissial de St-Ferréol-Les-Neiges. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Roch (Huguette Lavoie), Serge (Debbie Tooker), Jacques, Solanges ((feu Ghislain Duchaine) (André Saurette)), Carolyne (Michel Bolduc); ses petits-enfants: Claudia (Matthieu Paquet), François (Line Malenfant), Diane, Dave, Cathy ( Maxime Gelly), feu Marie-Michèle et son arrière -petit-fils Guillaume. Elle laisse également ses frères et sœurs: feu Jérôme (Gemma), Émérencienne (feu Henri), Émilienne (feu Armand), Jeanne (feu Jean-Noël), feu Pierre (Simone), Léo, Léonie (Pierre) ainsi que sa belle-famille tous décédée et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier spécialement tout le personnel en soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu pour leur bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.