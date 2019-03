LABBÉ, Jean-Luc



À la Maison Catherine de Longpré, le dimanche 3 mars 2019, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Luc Labbé, époux de feu Gervaise Pépin et conjoint de madame Pierrette Gilbert. Il demeurait à Saint-Georges.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière l'Assomption sous la direction deIl laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Pierrette Gilbert; ses enfants: Diane, Sylvie (Roger Drouin), Nicole (Paul Busque) et André (Martine Bourque); ses petits-enfants: Anne-Marie, Sarah et Alexandra Drouin, Antoine et Justine Quirion, Marie-Pier, Olivier et Charles Busque, Philippe, Alexandre et Bastien Bourque-Labbé; les enfants de sa conjointe: Michel Giroux (Martha Galeano Nieto), Luce Giroux (André Bussières) et Roxanne Giroux. Il était le frère de feu Françoise (feu Léonard Lessard), feu Hélène, Gisèle, Gilberte, Jeannine (Julien Paquet), feu Liliane (feu Georges Poulin), Marc-André (feu Lauriette Rancourt; Nicole Pomerleau), feu Colette (André Chartré). Il laisse également dans le deuil plusieurs belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions chaleureusement les proches qui ont si bien su nous réconforter dans l'épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.