GILBERT, Fernand



À l'Hôpital Saint-Georges, le 27 février 2019, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé M. Fernand Gilbert, fils de feu Aurèle Gilbert et de feu Marguerite Lessard. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 8 mars de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants: France, Nathalie (Paul Giguère) et Serge (Nancy Goupil); la mère de ses enfants Juliette Jacques; ses petits-enfants: William Giguère, Marie-Pascale Giguère et Joey Gilbert Lafond; son arrière-petite-fille Béatrice Giguère. Il était le frère de feu Carmen (feu Gaston Giguère), Yvette (Lucien Lessard), feu Marcel (Rollande Jacques), Guy (Gaétane Fortin), Diane (Pierre-Georges Bolduc) et feu Francine (Jacques Vachon). Il laisse également dans le deuil son amie Judith Poulin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint- Georges et de la Résidence O'Roy pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, H1N 1C1) : www.pq.poumon.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).