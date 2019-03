CAMPBELL, Murielle



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 février 2019, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Murielle Campbell, fille de feu madame Blanche Lachance et de feu monsieur Gérard Campbell. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son amie madame Marie-Paule Pellerin, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Hélène (feu Gilles Brulotte) et Carole; sa cousine Jeannine Dumas, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse aussi dans le deuil les familles Pellerin, Campbell et Lachance. La famille tient à remercier la famille Pellerin pour tout le soutien apporté tout au long de sa maladie. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec en particulier Dre Carole Lachance et aux infirmiers et infirmières du CLSC de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.