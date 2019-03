FRONGILLO, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Frongillo, époux de madame Madeleine Langlais, fils de feu Yvonne Rella et de feu Cormine Frongillo. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Guy Guérette), Marc (Sylvie Journeault), Pierre (Cindy Bissonnette) et Mireille; ses petits-enfants: Jean-Philip (Kathy Labelle), Yan David (Cynthia Girard), Stéphanie (Stéphane Gamelin), Simon, Jérôme, Mia et Rebecca; son arrière-petite-fille Emily; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Cécile (feu Charles-Émile Brulotte), feu Dora (feu Armand Beaulieu), feu Thérèse (feu Gérald Houde), feu Carmen (feu Reina O'Connell), feu Henri (Gabrielle Tremblay), Estelle (feu Ciriaco Petrillo), Philippe (feu Rachelle Bélanger), Léopaul (Yvette Petitclerc), feu Marie-Berthe (feu Paul Bellemare), feu Joseph (Jacqueline Devico), feu André (Lise Paradis), Marcelle (Jean-Guy Blais), Irène (Fernand Naud) et de feu Claire (Jean-Guy Pelchat). Il était également le beau-frère de feu Roland Langlais (feu Geneviève Moreau). Sincères remerciements au personnel de la gastro-entérologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.