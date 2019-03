SIROIS, Georgette Mourand



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 24 février 2019, est décédée à l'âge de 89 ans et 6 mois, dame Georgette Mourand, épouse de monsieur Edouard Sirois. Elle était la fille de feu Edmond Mourand et de feu Florina Parisé. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 13 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Edouard; ses enfants : Serge (Danielle Gauthier), feu Luc, Martine (Luc Boyer), Sylvie (Gaétan Anctil), Jean-Jacques (Renée-Claude Dubé), Daniel (Sonia Pelletier); ses petits-enfants: Stéphanie et Jérôme Olivier, Hugo et Myriam Sirois, Catherine, Simon, Anthony et Robin Sirois, Martin-Luc Anctil, Marie-Philip Sirois, Anjolie, Jonathan et Tania Sirois; ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Raymond (feu Germaine Loiselle), Clair (Pierrette Bodin), feu Réginal (Jeannette Cyr), Raymonde (feu Ildephonse Duguay), feu Clairette (Alexis Réhel), feu Gisèle (feu Edgar Ouellet) et de la famille Sirois, elle était également la belle-soeur de: Jacqueline (feu Alexandre Leboutillier), feu Omer (feu Valérie Lambert), feu Roland, feu Conrad, feu Maurice (feu Alberte Cody), feu Uldège, feu Samuel (feu Dorine Dubé), feu Ludger (feu Thérèse Laperrière), Jean-Claude (Diane Lucas). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre D'Anjou pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon.