PAPILLON, Cécile



À Québec, le 15 février 2019, à l'âge de 101 ans et 9 mois, est décédée dame Cécile Papillon, fille de feu dame Marie Turgeon et de feu monsieur Joseph- Moïse Papillon. Elle était l'épouse de feu monsieur Dominique Léonard Delaunois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, son frère feu Marcel Papillon (feu Jeanne-D'Arc Petitclerc); ses nièces: France Papillon (Jacques Lauzière), Marie-Luce Parizé (Diane Lessard) et Nicole Parizé (Serge Dubois); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec et Les Petits-frères des Pauvres pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Petits-frères des Pauvres, 4624, rue Garnier Montréal (Québec) H2J 3S7, tél. : 1 866 627-8653.