DUBOIS, Laurette



Au CHSLD de St-Flavien, le 28 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Laurette Dubois, épouse de feu monsieur Roland Laverrière. Elle était la fille de feu Joseph Dubois et de feu Alice Laroche. Elle demeurait à St-Janvier de Joly. Elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants: Réal (Manon Turmel) et leurs enfants Amélie (Éric Labrie Morency) et Alexandre, Daniel (Louise Gosselin) et leurs enfants Jason (Meggie Paquet), Jessica (Jonathan Bernier), Geneviève (Steeve Desrochers), Michel (Maryse Daigle), Pierre (Martine Germain) et leurs enfants Marie-Pier et Olivier et son arrière-petit-fils Loïc Bernier et ceux à venir. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu André Gingras), feu Philibert (feu Marie-Berthe Deschênes), feu Julien (feu Carmelle Houde), feu Florence (feu Donat-Paul Bissonnette), Benoit (feu Marie Lemay), Jean-Paul (feu Thérèse Charest), feu Martial (Angéla Labonté, son ami Germain-Marie Lemay), Raymond (feu Micheline Rousseau; Thérèse Plante), feu Grégoire (Marielle Desrochers, son ami Jean-Guy Bédard), Monique (Antonin Bédard), Réal (Marthe Lapointe); belle-sœur de: feu Ronaldo, feu Juliette (feu Jean-Noël Brisson), feu Maurice (Ghislaine Lévesque), Violette (Jean-Joseph Venable). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Guylaine Bédard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 9h. SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3. societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire