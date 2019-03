PAGEAU, Denise



Au CHSLD de Limoilou, le 23 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Denise Pageau, épouse de feu Gilles Thomassin, fille de feu madame Jeanne Morel et de feu monsieur Arthur Pageau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie de l'Incarnation du Cimetière St-Charles, 1460, boul. Wilfrid Hamel à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille Josée Thomassin (Martin Fradette); son fils Mario Thomassin (France Bigaouette); ses petits-enfants: David, Nicolas et Jessica; ses frères et sœurs: Colette (feu Guy St-Laurent), Roger (feu Monique Lafrance), feu Paul, feu André (Lucille Boivin), feu Claudette; son beau-frère Jean-Charles Thomassin (Paule Lévesque) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du 2e étage du CHSLD Limoilou pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site Web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.