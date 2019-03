LAVOIE, Henri-Jean



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 24 février 2019, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé monsieur Henri-Jean Lavoie, époux en premières noces de feu madame Lise Delisle et en secondes noces de madame Annette Mottard. Il demeurait à Pont-Rouge, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 13 h 30,sous la direction duMonsieur Lavoie laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Alain; les enfants de son épouse: Sonia (Benoit Beaupré), Suzie (Denis Bérubé), Nancy et Frank Defoy; ses petits-enfants: Noémie, Andrée-Anne (Maxime Cauchon), Alexandre, Simon et Geneviève. Il était le frère et le beau-frère de: feu Rita (feu Robert Delisle), feu Françoise (feu Alexandre Morissette), feu Léopold (feu Aline Piché), feu Bibiane (feu Claude Marcotte). Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Delisle et Mottard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital Laval et du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleur par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8.