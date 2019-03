BOUCHARD, Jeannine Demers



Au CHSLD de St-Flavien, le 21 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Demers, épouse de feu monsieur Marcel Bouchard, fille de feu madame Lucia Gagnon et de feu monsieur Léonard Demers. Originaire de Val-Alain.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Val-Alain. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Monique Grondin), Lise (Fernand Lambert), Denise (Gilles Parent), Jacques (Jacqueline Tanguay, ses enfants et petits-enfants), Georges, Claude (Marie-Claude Laquerre et son fils), Benoit, feu Pierre et Monique (Ghislain Parent); ses petits-enfants: Julie, Mélissa, Manuelle-Anick, Audrey, Marie-Eve, Israël, Jennifer, Mylène, Jean-Philippe, Jacques, Mathieu, Jessica et Kate; plusieurs arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Bouchard et Demers, neveux, nièces et amis. Nos sincères remerciements au personnel dévoué du CHSLD de St- Flavien pour les magnifiques soins, vous avez toute notre gratitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.