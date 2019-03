LECLERC, Lucille Girard



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 24 février 2019, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée, à l'âge de 90 ans et 8 mois, madame Lucille Girard, épouse de feu monsieur Paul-Émile Leclerc, fille de feu madame Mathilda Fiset et feu monsieur Joseph Girard. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 11 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Girard laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Jocelyn Germain), Suzanne (Paul Leclerc), Mario (Élyse Saint-Germain), Sylvain (Claudine Vallières); ses petits-enfants: Nancy (Eric Rousseau), Steve (Darius Flores), Frank, Karen (Matthieu Collin), Tommy (Stéphanie Laflamme), Dave et Jimmy (Valérie Couture), Noémie (Marc-André Plante) et Philippe (Rosalie Tessier); ses arrière-petits- enfants: Cédrick, Eston, Norris, Loïc, Zack, Amy et Madyson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs décédé(e)s; Maria (Odilon Moisan), Charles-Eugène (Marguerite Moisan), Émérentienne (Camil Moisan), Lucienne (Paul Lapointe), Roland (Marcelle Constantin), Rosa (Gérard Moisan), Léonard (Rachelle Leclerc), Jeannette (Léon Plamondon) et Rollande (Aurélien Leclerc); de la famille Leclerc: Corinne (Henri Alain), Lucien (Rose-Aimée Langlois), Lucienne (Elphège Rochette), Aurore (Jules Alain), Omer (Julienne Godin), Rosaire (Lucille Alain), Marie-Jeanne (Marc Paquet). Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les excellents soins prodigués à notre mère et leur soutien constant à la famille ainsi qu'à tous les bénévoles, au personnel de La Seigneurie du Château Bellevue de Donnacona et à celui du CLSC de Donnacona. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1 ou www.fsssp.ca