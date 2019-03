TÊTU, Ghislaine Casault



Au Centre d'hébergement de Cap- St-Ignace, le 20 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée entourée des siens, madame Ghislaine Casault, épouse de feu monsieur Maurice Têtu. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Casault et de feu dame Goldy Fortin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 mars 2019, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 12h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Alain Girard), Denise (Jean-Marc Morin), Nicole (Jean-Pierre Gaumond), feu Louise (feu Jean-Marc Turgeon), Suzanne (Pierre Montminy), Michel; ses petits-enfants: feu Nicolas Morin, Caroline Morin (Sébastien Faucher), Patricia Gaumond (Steve Rondelli), Geneviève Gaumond (Alexandre Soares), Marie-Hélène Turgeon (Yanick Harrison), Marie-Pier Montminy (Sébastien Plourde), Annie-Claude Montminy (Sébastien Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Amaya, Anthony, Elizabeth, Zachary, Charlotte, Alexis, Delphine, Loik, Camille et Laurence; ses frères et sœurs: feu Marcel (feu Marie-Berthe Nicole), feu Jean-Noël (Juliette Mercier), feu Gilberte (feu Lucien Falardeau), feu Wilfrid (feu Rita Ouellet), Yvon (feu Huguette Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Têtu: Madeleine (Roland Fournier), Marcel (Berthe Beaudoin), Lise (feu Paul Fournier), Gilles (Francine Brisebois), Henriette (Philippe Jacquard); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Cap-St-Ignace pour les bons soins, ainsi qu'à Mireille, Michelle et Simon pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à Rayons d'Espoir et/ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la