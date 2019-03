BOUDREAULT, Gisèle Bérubé



Au CHU- Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Gisèle Bérubé, épouse de monsieur René Boudreault. Elle demeurait à Québec (arr Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 11h30. Madame Bérubé laisse dans le deuil son époux monsieur René Boudreault; ses enfants: Ken (Tamara Virjan) et Steve (Kerstin Gessler); ses petits-enfants: Marie (sa mère Fanie Wilson) et David, Kurt et Hendrik; ses frères: Ghislain (Marlène) et Danny (Linda); ses tantes Dolores et Géraldine Bérubé, son oncle Claude Girard; ses beaux- frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, sans oublier sa grande famille virtuelle qui l'accompagne depuis 2011. La famille tient à remercier sincèrement le Dr Simon Trudel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, les Drs Vincent Castonguay et Éric Lévesque du service en oncologie de CRCEO, son infirmière pivot Amélie Michaud ainsi que toute l'équipe du CRCEO pour les bons soins prodigués depuis 2011. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à la maison