CYR, Clément



Au foyer de Charlesbourg, le 2 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Clément Cyr, époux de madame Denise Roy. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 8 mars de 19h à 21h30 au centre commémoratif, jour des funérailles, la famille vous accueillera directementà compter de 9h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Thérèse de Lisieux. Monsieur Cyr laisse dans le deuil son épouse madame Denise Roy; ses enfants: Daniel (Carole Johnson) et François (Michèle Leblanc); ses petits- enfants: Joseph et William Cyr; ses frères et sœurs: Angélique (feu Charles-Auguste Fortier), Stella (feu Camille Pouliot), Jeanne-D'Arc (André Robert) et Roma (feu André Balaguer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Françoise (feu Lucius Bélanger), Jean-Paul (Cécile Gagnon), André (Lise Turner), Michèle (Pierre Deguire), Benoit, Nicole (André Leclerc), Réjean (Nicole Gilbert), Marcel et Danielle (Éric Augustin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. Il était également le frère de feu: Raymond (feu Marielle Vallée), Jean-Guy (feu Adéline Dontigny), Jacques (feu Denise Parent) et Hélène Cyr et le beau-frère de feu Louise Roy (feu Pierre Couture). Un remerciement spécial au personnel du foyer de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'association des bénévoles du foyer de Charlesbourg, 7150 boulevard Cloutier, Quebec, QC, G1H 5V5.