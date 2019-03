RICARD, Raymonde



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 4 mars 2019, est décédée à l'âge de 51 ans, madame Raymonde Ricard, épouse de monsieur Sylvain Bernard et fille de feu Robert Ricard et de madame Marguerite Ricard. Elle demeurait à Sainte-Euphémie de la Rivière-du-Sud.La famille vous accueillera à laà compter de 11h,sous la direction de laLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Euphémie. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Lydiane (Kevin Lagrange), Jonathan (Marilou Fortin) et Cédrick; sa mère Marguerite Ricard (feu Robert Ricard); son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Marthe (Jean-Clément Bolduc), Ghislain (Clémence Mercier), Ghislaine (Jean-Clément Therrien), Johanne (Claude Bissonnette) et Michel Côté. Ses beaux-parents Jean-Aimé Bernard (Pierrette Pruneau) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard: Diane (André Bernard), Alain (Manon Lachance), Ginette (Gaston Chouinard), Ghislain, Daniel, Yoland, Sonia (Francis Fournier) et Judith Lachance. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Boulanger, le personnel d'oncologie, le personnel des soins intensifs ainsi que le personnel du 2e étage de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins prodigués, sans oublier les infirmières du CLSC de Saint-Fabien-de-Panet. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David Montmagny (Québec) G5V 2K2. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Ricard a été confiée pour crémation à la