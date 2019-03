GAGNON, Lise



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 4 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Lise Gagnon, épouse de Monsieur Charles-Henri Richard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Christian (Kathleen Pouliot) et Martin (Louise Thibault), ses petits-enfants: Olivier et Mathis, Mathieu et Dominic (Carole Deschênes), ses arrière-petits-enfants: Zack et Zoé, ses frères et soeurs: feu Raymond (Huguette Bertrand), feu Marcel (feu Gisèle Théberge), Céline (Denis Sylvestre), Jeannine, Jacques (Rollande Berthiaume), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Richard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier bien spécialement les médecins et le personnel infirmier du 2e Coulombe et du département d'oncologie de l'Hôpital Saint-Sacrement pour tous les bons soins prodigués à Mme Gagnon. La famille remercie également le Dr Petru Niculiseanu pour sa présence et son soutien au cours des derniers jours. La famille recevra les condoléances au complexede 10h à 12h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du Sein. Des formulaires seront disponibles au salon.