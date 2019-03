GAUDREAU, Armand



À l'Hôpital Laval de Québec, le 1er mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Armand Gaudreau, époux de feu Edith Simoneau. Fils de feu Ernest Gaudreau et de feu Eva Boulanger, natif de la ville de Montmagny, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Jean-Denis Dubois), Diane, Jean-Marc et Denis (Andrée Jobin); ses petits- enfants: Stéphanie, Patrick, Sébastien, David, Étienne, Mathieu, Vincent, Isabelle, Anne-Julie, Émilie et Marie-Ève; plusieurs arrière-petits-enfants; son amie: Georgette Veilleux; ses frères et sœurs: Gemma (Sœur de la Charité), Thérèse, Léon, Raymond (Charlotte Lemieux), Clément (Adrienne Aubé), Cécile (feu Marc Millette), Denise, Annette, Madeleine (Lorrain Gagnon), Jean-Paul (Lise Collin) et Michel (Monique Bourget) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (2700 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B7). Pour rendre hommage à M. Gaudreau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com