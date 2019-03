BLAIS, Léona Aubé



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 février 2019 à l'âge de 97 ans, est décédée madame Léona Aubé, épouse de feu Henri Blais. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lise, Alain (Nicole Baillargeon), Vincent (Irène Picard), Guylaine (Daniel Théberge); son frère, ses soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs: Noëlla Aubé (feu René Turgeon), feu Jacques Aubé (Berthe Mercier), Marguerite Aubé (Jean-Paul Campagna), Clément Aubé (Micheline Cloutier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Blais ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, Wolfe, Lévis QC, G6V 9Z9, où elle a fait du bénévolat pendant 15 ans. La famille tient à remercier le Dr Marie-Christine Pouliot pour son soutien et les bons soins prodigués à notre mère. La famille recevra les condoléances au complexede 10h à 11h.