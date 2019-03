POLIQUIN, Annie Pedneault



À son domicile, Québec, le 19 février 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Annie Poliquin, épouse de monsieur Jean Pedneault. Née à Québec, le 2 août 1968, elle était la fille de feu dame Monique Tremblay et de feu monsieur Rosaire Poliquin. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux Jean Pedneault, madame Poliquin laisse dans le deuil sa fille Carolanne Tremblay; les enfants de son époux: Jean-Michel, Jean-Philippe (Véronique Larouche) et leur fils Dylan, Lita; sa filleule Roxanne Dion ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Keven. Les funérailles sont sous la direction de