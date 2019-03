LANDRY, Gilles



L'amour, c'est comment vous restez en vie, même après votre départ.À l'hôpital St-François d'Assise, le 26 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gilles Landry, époux de feu madame Diane Therrien et fils de feu M. Rosaire Landry de feu Mme Gemma Robitaille. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au cimetière St-Charles. Monsieur Landry laisse dans le deuil sa fille Caroline (David Lachance), son petit-fils Samuel; ses frères et sœurs: Jacques (Lise Pépin), Mario (Lise Brouillard), Clément (France Michaud), Luc (Germaine Gauthier), Charlotte (Roger Gignac) et Pierrette (Jean-Pierre Fradette), sa belle-sœur Céline Pelletier (feu Michel Landry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Michel (Lyne St-Hilaire), Bruno (Chantal Pépin), Nicole (Claude Bolduc) et Lucie MacDonald (feu Denis Therrien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail du Presto Charlesbourg. Il était également le frère de feu Robert. Un remerciement spécial à la Dre Odette Nicol. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9