HAMEL, Pierre



À l'Hôtel-Dieu-de Québec, le 27 février 2019, à l'âge de 72 ans, nous a quittés monsieur Pierre Hamel, époux de Carole Matte, fils de feu Adélard Hamel et de feu Prudentienne Robin. Il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, auà 12 h 30.Les cendres seront ensuite déposées au même mausolée. Outre son épouse Carole, il laisse dans le deuil, sa fille Katerine; il était le frère de feu Thérèse (feu Gaston Beaudoin), Jean-Guy (feu Joyce Miller) (feu Yvette Thibault), André (Micheline Soucy), son frère jumeau Paul (feu Céline Moisan) (Nicole Soucy), son beau-frère feu Réjean Matte (Céline Tanguay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille remercie sincèrement ses nombreux ami(e)s ainsi que ses précieux voisins Marcel et Louise pour le soutien et l'aide apporté durant la dernière année. Remerciement spécial également à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu-de-Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.