LEFEBVRE, Bernard



Avec une grande tristesse, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Bernard Lefebvre, époux de dame Dolorès Vermette. Né le 17 janvier 1942, natif de Hull, il était le fils de feu dame Irène Dubé et de feu monsieur Emmanuel Lefebvre. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Dolorès, monsieur Lefebvre laisse dans le deuil son fils Frédéric; son petit-fils adoré Tommy; ses sœurs et son frère: Jacqueline (feu Émile Racette), Lise, André (Chantal Loyer); son beau-frère Marcel Vermette (Marcelle Julien); sa belle-sœur Florence Vermette (feu Gilles Provost) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui l'ont accompagné tout au long des dernières années et semaines. Il est allé rejoindre sa sœur Hélène; ses frères: Jean-Paul (Lucille Bastien), Gilles (Louise Paris); ses belles-sœurs et son beau- frère de la famille Vermette: Thérèse (Ernest Déchène), Élizabeth, Michel. Un immense merci à l'équipe médicale en pneumologie, oncologie et cardiologie de l'Hôpital Laval de même que l'équipe du CLSC Orléans Beauport, pour leur dévouement, leur disponibilité et leur compassion. La douleur passe mais la beauté reste. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), Site : www.fondation-iucpq.org, Tél. : 418-656-4999. Les funérailles sont sous la direction de