JEAN, Odile

Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 25 février 2019, est décédée, à l'âge de 98 ans et 10 mois, madame Odile Jean, épouse en premières noces de feu monsieur Jules Léveillé et en secondes noces de feu monsieur Léopold Bérubé, fille de feu madame Cédulie Gaudreau et de feu monsieur Ernest Jean. Elle demeurait à Saint-Antonin. Les membres de sa famille vous accueilleront au funérarium3, rue JeanSaint-Antoninle vendredi 8 mars de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Elle était la mère de: feu Raymonde, feu Jean-Yves, feu Nicole (feu Lucien Pouliot), feu Guy (Danielle Richards), Micheline (feu Daniel Bélanger), Gisèle (Frédéric Vanpevenaeyge), Gaétan (Marielle Martin), Léopold, René (Aline Caron), Johane, Sylvie et Danièle. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Elvis, Stéphane, Dany, Kathy, Christine, Nancy, Marie Ève, Marie-Élléna, Jean-Sébastien et Myriam; ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et d'autres parents et amis(es). Un remerciement tout spécial à madame Monique Morin et monsieur Richard Haerinck de même que le personnel du CLSC pour tout l'accompagnement et leur dévouement sans qui notre mère n'aurait pu vivre ses dernières années dans sa résidence, elle qui le souhaitait tant. Merci également à madame Nancy Carrier, monsieur Guildo Fortin et monsieur Edmond Lavoie pour leur accompagnement et amitié depuis de nombreuses années. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Pavillon Alphonse Couturier, 6e étage, Local 634, Rivière-du-Loup, QC, G5R 2A4. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la