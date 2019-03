CLÉMENT, Clément



À l'IUCPQ, le 20 février 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Clément Clément, époux de madame Carole Dion. Il était le fils de feu dame Marguerite Fortin et de feu monsieur Gérard Clément. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 8 mars 2019 de 19 h à 21h,de 9h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carole; ses enfants: Maxime (Olivia Roy-Malo), Marie-Julie (Dave O'Farrell), sa petite-fille Gaëlle, son frère et ses sœurs: Danielle Sylvie, Renée, Carole, Luce, Alain (Jean-Guy Tremblay); sa belle-mère Claudette Nadeau, son beau-père Luc Dion (Jeannine Turcotte), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: Denis, Gilles (Many Bouaphakeo), Jean (Annie Richard), Chantal (André Guay), Brigitte (Simon Létourneau) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à toute l'équipe du département d'oncologie de l'IUCPQ ainsi qu'à celle de radiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, département oncologie, 2700, Chemin des Quatre- Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8