DESROCHERS, Jean



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois- Rivières, le dimanche, 3 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean Desrochers, époux de madame Olivette Gamache, fils de feu Paul- Eugène Desrochers et de feu Alice Ruel, domicilié à Trois-Rivières, autrefois de St-Romuald. M. Desrochers laisse dans le deuil son épouse Mme Olivette Gamache;ses enfants: Nicole et Paul Desrochers; son petit-fils: Olivier Desrochers. Il était le frère de: feu André Desrochers (feu Louise Bergeron) et feu Marthe Desrochers (feu Claude D'Astous). Il laisse également son beau-frère et sa belle-soeur: Auray Carrier (feu Pauline Desrochers), Estelle Couët (feu Pierre Desrochers) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gamache et de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà partir de 12h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société L'Alzheimer du Canada au https://alzheimer.ca/fr/Home et/ou à la Fondation RSTR de Trois-Rivières (731, rue Ste-Julie, Trois-Rivières, Qc, G9A 1Y1).