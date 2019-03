DE LAUNIÈRE, Gilles



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Gilles De Launière, fils de dame Rachel Garneau et de monsieur Jean-Claude De Launière. Il demeurait à Lévis. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30 et seraLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de St-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre ses parents, il laisse dans le deuil, son amie: Ginette Lemay (sa fille Patricia et son conjoint Étienne); ses fils: Mikaël et Gabriel; ses frères et sœurs: Michel (Carolle Dionne), Ginette, Lorraine, Suzanne et Jean (Nathalie Faucher); ses neveux et nièces: Vincent, Élise, Olivier, Jérôme, Maxime, Samuel et Catherine; ses tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et tout particulièrement à Kathleen Lemieux des soins palliatifs, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.