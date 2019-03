LEBLANC, Régina



Au Foyer de Loretteville, le 21 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Régina Leblanc, épouse en premières noces de feu monsieur Rodolphe Trahan et épouse en deuxièmes noces de feu monsieur Richard Ouellet. Elle était la fille de feu dame Philomène Landry et de feu monsieur Placide Leblanc. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Adrien Trahan (Gabrielle Lacombe) et Anne-Marie Ouellet; ses petits- enfants: Mario Trahan, Nicole Trahan, Stéphane Ouellet (Sylvie Pépin), Stéphanie Ouellet (Martin Hainse) et Kevin Ouellet; ses arrière-petits-enfants: Alexandre et Marie-Soleil; les enfants de Gabrielle Lacombe: Corine Labrecque (Benoit L'Heureux), Manon Labrecque (Christian Nolet) ainsi que leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Foyer de Loretteville pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.