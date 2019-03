GAURON, Monique



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 1er mars 2019, à l'aube de ses 75 ans, est décédée madame Monique Gauron. Elle est allée rejoindre sa mère Cécile Lachance, son père Eugène Gauron ainsi que ses frères Eugène et Émilien (feu Madeleine Lemonnier). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Elle laisse dans le deuil ses neveux Denis Gauron (Ginette Poulin) et Guy Gauron (Sylvie Beaupré); ses sœurs retrouvées Prisca Gagnon et Agathe Letiec; son grand ami Jean-Marie Bergeron ainsi que ses cousins, cousines et des amis du Manoir Sully. Un sincère remerciement au personnel du Manoir Sully pour leur dévouement et les bons soins prodigués.