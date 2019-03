LEMIEUX, Andrée Miquelon



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 1 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Andrée Miquelon, épouse de feu monsieur Guy Lemieux, fille de feu madame Paule Brodeur et de feu monsieur Paul Miquelon. Elle demeurait à Québec.Elle était la mère de: Elaine, Claude et feu Nycole; la sœur de Claire, feu Richard et feu Robert. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Karine et Isabella; son arrière-petit-fils Kyle. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement aux fabuleux amis de notre chère maman qui l'ont accompagnée du début à la fin de son combat ainsi qu'au personnel du CLSC de Sainte-Foy et de l'hôpital St- Sacrement pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec, www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h30 à 18h30.