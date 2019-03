FILLION, Françoise Perron



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 2 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Françoise Perron, épouse de monsieur Roland Fillion et fille de feu monsieur Ulric Perron et de feu madame Diana Alain. Elle demeurait à St-Basile. Madame Perron laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Lina (feu Christian Drolet), Marc (Johanne Forget) et Yolaine (Jean Proulx); ses petits- enfants: Clément Drolet (Mylène Vézina-Boucher), Hugues Drolet, Christine Fillion, Nicolas Fillion, Barbara Forget, Joanie Proulx (Julien Gauthier) et Julien Proulx (Lara Paradis); ses arrière-petits-enfants: Jacob et Anaève; ses frères et sœurs de la famille Perron: feu Irène, feu Yvonne (feu Horace Gravel), feu Simone (feu Henri Fairchild), feu Diogène (feu Annette Jobin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion: feu Valentine (feu Grégoire Hardy), feu Cécile (feu Marcel Marcotte), feu Lucien, Fernande (feu René Mottard), Émile (Marthe Marcotte), feu Annette (feu Gaston Hardy), Isabelle (feu Julien Montambault), feu Gaston (Murielle Rivard), feu Jeanne (André Fortin), Simone (feu Armand Boulay), Paulette (feu Claude Leclerc) et Camille (André Beaudry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel et aux bénévoles du 2e étage de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués et pour leur humanité durant les 7 dernières années. Madame Perron ne sera pas exposée.. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, Qc, G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles à l'église.