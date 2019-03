ROBERGE, Albert



Au Pavillon Bellevue, le 2 mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Albert Roberge, époux de dame Lisette Labrie. Il demeurait à Lévis, autrefois de Pintendre. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nancy (Yves Leblond), Jacquelin (Sonia Roy), Luc (Danielle Gendron); ses petits-enfants: Gwenaël, Vincent, Marc-Olivier, Noé, Félix-Antoine, Rosalie et Daphné; ses frères et soeurs: Roch (Micheline Royer), feu Louis, Thérèse (Réal Dumont), Jules, Michel (Armande Faucher) et Cécile (Dany Ron Daniel); son beau-frère Normand Labrie (Micheline Proulx), ainsi que plusieurs neveux, nièces proches et ami(e)s. Remerciements sincères au personnel du Pavillon Bellevue pour leur accompagnement respectueux dans les dernières années de sa vie. La famille recevra les condoléances auvendredi, le 8 mars 2019, de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Pintendre ce printemps.