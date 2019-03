CLOUTIER, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mars 2019, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Cloutier, époux de madame Nicole Bédard, fils de feu Henry Cloutier et de feu Honorine Robichaud. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Luce (Jean-Pierre Bourgault), Ginette (feu Herven Anctil), Louise (feu Gaétan Chouinard), Denise (Paul Blondeau), Régine (André Pelletier), Josette (Marco Robichaud), René-Paul (Colette Lamy) et Angèle (feu Gervais Leclerc); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard: Alexandre (Jeannine Dominique), Huguette (Marc Frenette), Roger (Huguette Voyer), Gilles (Ginette Beauséjour) et Ghislaine; ainsi que ses nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr.La famille vous accueillera auà compter de 14h.