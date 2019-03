TARDIF BOLDUC, Céline



Au CHU - CHUL, le 1er mars 2019, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédée madame Céline Tardif, épouse de feu monsieur René Bolduc. Elle était la fille de feu madame Marie Masson et de feu monsieur Joseph Tardif. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie; sa petite-fille Alexandra Lessard (Maxime Minguy) et son père Michel Lessard; ses sœurs et frères: feu Thérèse (René Harris), Liliane (feu Denis Perreault), Jacqueline (Paul Morency), Hilda (feu Jean Morin), Louise (Roger Fleury); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Elle est également allée rejoindre, sa fille Brigitte; ses frères et sœurs: Rollande (Gérard Després), Hélène, André (Léonie Bouchard) et Raymond; sa belle-sœur Louise Bolduc (Edmond Belleville). La famille tient à remercier le personnel soignant du CHUL pour les bons soins de fin de vie prodigués ainsi que Johanne et Isabel du Manoir de Lorette pour leurs attentions particulières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.