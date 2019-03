GOURDE, Christine



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 février 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée Christine Gourde, fille de madame Huguette Blais et de feu monsieur André Gourde. Elle demeurait à Montréal. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Mireille et Nathalie (Thierry Fauchard); son neveu et ses nièces: Louis, Lucie et Léa Fauchard; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués avec chaleur et humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/) ou à la Fondation des sourds du Québec (https://www.fondationdessourds.net/). La famille vous accueillera aule vendredi 8 mars de 19h à 22h et le samedi 9 mars à compter de 12h.