MORIN, Christian



À Playa del Carmen, le 14 février 2019, est décédé monsieur Christian Morin, époux de madame Manon Lapointe, fils de feu Irma Laberge et de feu Alfred Morin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Maxime Morin (Patrick St-Pierre), Jean-François Morin; sa soeur: feu Nicole Morin, son frère: Michel Morin (Thérèse Parent), ses beaux-frères et belles-soeurs: Daniel Lapointe (France Bouchard), Guy Lapointe (Diane Thibault), Marc Lapointe (Marie-Claire Potvin), Rock Lapointe (Diane Lebeau), Ginette Lapointe (Daniel Perron), Gilles Lapointe (Hélène Bouchard), Yvon Lapointe (Gabrielle Jean), feu Linda Lapointe; ainsi que de nombreux neveux et nièces. En respectant les volontés du défunt, il n'y aura pas de service religieux. Une réunion intime, pour parents et amis (sur invitation) aura lieu au Cécile et Ramone, 1061 boul. Pierre-Bertrand, Québec, G1M 2L8,de 13h à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHU de Québec (oncologie-Hématologie) seraient appréciés, fondartioncudequebec.ca, 418-525-4385.